Serviceplan Suisse: Liebeswelle für Swisscom lanciert

Publiziert am 07.05.2024

KMUs wissen, dass die IT massgeblich ist, damit sie in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben können. Oft verfügen KMUs aber nicht über die nötigen Kapazitäten, Ressourcen und Kompetenzen. Und es liegt auch auf der Hand, dass KMUs ihr Hauptaugenmerk und ihre Leidenschaft lieber in ihr Kerngeschäft stecken. Die Folge davon: die IT wird vernachlässigt. Und auf diese Weise viel Potenzial nicht genutzt – und das Unternehmen sogar in existentielle Gefahr gebracht.

Hier kommt die Swisscom als IT-Partnerin ins Spiel. Ob Prozessoptimierung durch moderne Arbeitsplätze oder auch IT-Security, die den höchsten Standards entsprechen – mit den IT-Lösungen von Swisscom werden KMU produktiver und sicherer, heisst es in einer Mitteilung. Das seien essenzielle KMU-Themen, die das House of Communication Zurich in der dritten Kommunikationswelle aufgenommen und passend zum Kampagnenmotto mit viel Liebe angereichert habe.

Entstanden sind hierbei laut Mitteilung zwei aufmerksamkeitsstarke und prägnante Visuals, die schweizweit als Digital Out of Home, Display Ads, Social Media Ads und ganz klassisch auch als Plakate und Inserate zu sehen sind. (pd/cbe)