Wenn einfach nichtgeliefert wird, kann die Situation schnell eskalieren. Das zeigt DPD Schweiz in ihrer neuen Kampagne auf unterhaltsame Art. Der zuverlässige Paketdienstleister wirbt neu mit dem Slogan «einfach liefern». Die Kampagne zeigt in kurzen, aber aussagestarken Alltagssituationen, dass man sich auf DPD als Partner verlassen kann – beruflich und privat, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne umfasst sechs Videos und Online-Ads, welche ab Mitte April 2022 bis Anfang Dezember 2022 ausgestrahlt werden.

«Wir möchten alltägliche Situationen zeigen, die ohne einen zuverlässigen Partner schnell unangenehm werden können», sagt Ana Cardoso, Marketing & Communication Coordinator, laut Mitteilung. Sabrina Würgler, Teamleader Communication, ergänzt: «Einfach liefern. Was liegt näher, als unsere Kernkompetenz als Hauptbotschaft in der neuen Kampagne einzusetzen?» Zumal mit der DPD 98 Prozent aller Pakete innert 24 Stunden an die Empfängerinnen und Empfänger zugestellt werden.

Mitarbeitende werden zu Shootingstars

Für das Shooting haben sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DPD Schweiz vor die Kamera gestellt. «Es war eine sehr schöne Erfahrung, in eine neue Rolle zu schlüpfen» sagt Emma Pot-De Vaan, im echten Leben Strategic Account Manager bei DPD Schweiz, im Clip Friseurin. Auch die anderen DPD-Mitarbeitenden sind gespannt, sich auf kleinen und grossen Bildschirmen zu sehen.

Preise für lustige Geschichten

Zuschauerinnen und Zuschauer, Kundinnen und Kunden können davon in mehreren Hinsichten profitieren, zum Beispiel beim Wettbewerb: Auf der Kampagnen-Landingpage sind ein hochwertiges E-Bike im Wert von 2500 Franken sowie zwei Wertgutscheine im Wert von 500 bzw. 200 Franken zu gewinnen. Wie? Auch hier ist der Slogan Programm. Wer am Wettbewerb teilnehmen will, hat eine absurde, originelle oder lustige Geschichte abzuliefern, was passiert ist, als ein Paket einfach nicht geliefert wurde.

Der Umwelt zuliebe

Zur Pflicht gehört für einen Paketdienstleister aber nicht nur das Timing, sondern auch die Verantwortung gegenüber der Umwelt. DPD Schweiz stellt seit 2012 jedes Paket CO2 neutral zu –dies ohne zusätzliche Kosten für die Kundinnen und Kunden. Dies, indem sie ihren CO2-Ausstoss misst, diesen stetig reduziert und alle verbleibenden CO2-Emissionen kompensiert. Denn auch in dieser Hinsicht will es DPD Schweiz nicht eskalieren lassen.

Verantwortlich bei DPD: Sabrina Würgler (Teamleader Communication), Ana Cardoso (Marketing & Communication Coordinator), Marco Kaiser (Head of Marketing & Communication); verantwortlich bei Pomcanys: Romy Spielmann (Marketingberaterin), MaryPascher (Creative Director), Reto Hunziker (Text & Konzept); verantwortlich für Produktion: bildmitschuss.ch -Linus Spitz (Videos), Justin Hession Photography (Fotografie). (pd/mj)