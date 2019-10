Heimat Zürich: Limitiertes Angebot für unlimitiertes Surfen

Der Mobilfunkanbieter Wingo lancierte im Frühjahr ein Mobil-Abo «für unbegrenzte Nutzung in der Schweiz zum Hammerpreis». Diese Konditionen würden das Angebot derart attraktiv machen, dass die Anzahl Abos vorsichtshalber limitiert worden sei. Ein limitiertes Angebot also für unlimitiertes Surfen und Telefonieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Zusammenarbeit mit Heimat Zürich wurde nun daraus die Unlimited «Limited Edition». Die Kampagne persifliert die gängigen Klischees und Versprechen schreierischer Abverkaufskampagnen. Die Nachfrage sei so gross gewesen, dass Wingo nun weitere Abos mit denselben Konditionen anbiete. «Natürlich wieder: streng limitiert unlimitiert», so Heimat Zürich.

Die Wingo Unlimited Limited Edition wird on- und offline auf Plakaten, Digital OOH und Social Media beworben. Aber eben: Es hat nur, solange es hat. (pd/cbe)