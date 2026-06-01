Thjnk Zürich

Langstrecken-Komfort als sinnliches Erlebnis

Langstrecken-Komfort als sinnliches Erlebnis

Die Fluggesellschaft Swiss lanciert mit einer Kampagne der Agentur Thjnk das neue Kabinen- und Servicekonzept.

Die Fluggesellschaft Swiss lanciert mit einer Kampagne der Agentur Thjnk das neue Kabinen- und Servicekonzept für die Langstrecke. Kern der Kampagne bildet ein Werbefilm.