Die Frau im gelben Fischeroutfit steht für Phishing-Prävention. Phishing ist eine verbreitete Cyberkriminalitäts-Methode. Der Angreifer gibt sich als vertrauenswürdige Quelle aus, um durch Täuschung persönliche Daten wie Passwörter oder Kreditkarteninformationen zu stehlen.
Die fünf Buchstaben des Namens Linda stehen je für einen Merksatz gegen Phishing: Links und Anhängen misstrauen, Inhalte kritisch prüfen, neutrale Anrede anzweifeln, Dringlichkeit hinterfragen, Absender überprüfen.
Träger der Kampagne ist der Verein Card Security. Dahinter stehen Debit- und Kreditkarten-Herausgeber sowie Polizeikorps aus der ganzen Schweiz.
Die Kampagne läuft in zwei Wellen: im Juni und von Mitte September bis Mitte Oktober 2026. Eingesetzt werden TV-Spots, Plakate im öffentlichen Raum und Verkehr sowie Online- und Social-Media-Werbung. Auf card-security.ch steht zudem ein Wissenstest mit Wettbewerb bereit.
Laut Bundesamt für Cybersecurity nehmen Phishing-Angriffe zu, wobei Täterinnen und Täter vermehrt auf mehrstufige, individuell zugeschnittene Betrugsstrategien setzen. (pd/nil)
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