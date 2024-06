Publiziert am 16.06.2024

Die Streamingplattform Joyn der ProSiebenSat.1-Gruppe ist in der Schweiz seit Mittwoch verfügbar (persoenlich.com berichtete). Die Kampagne dazu «hebt die beeindruckende Vielfalt an verfügbaren Inhalten und die breite Gerätekompatibilität hervor, die Joyn seinen Nutzer:innen bietet», heisst es in einer Mitteilung der Inhouse-Agentur Seven.One Creation. Durch die vielseitigen Inhalte sei für alle was dabei, weshalb zum Start eine breite Zielgruppe adressiert und der Fokus auf reichweitenstarke Kanäle gesetzt werde.

Die Message zielt primär auf das kostenlose Entertainment-Angebot ab und betont die Vielfalt aus über 50 Live-TV-Sendern und über 30'000 Stunden Entertainment zum Nulltarif. Ausgespielt wird die 360-Grad-Kampagne ab Montag am TV, OoH/DooH, Online, Social Media, Print, Kino und Radio.

«Mit unserer Launch-Kampagne wollen wir zeigen, dass Joyn für jede und jeden spannende Inhalte bietet und auf allen relevanten Geräten verfügbar ist. Wir freuen uns, die Nutzer:innen mit unserem vielseitigen und kostenlosen Angebot, bestehend aus einer Mediathek mit über 30'000 Stunden Unterhaltung, über 50 Live-TV-Sender und exklusiven Joyn-Originals zu verwöhnen», so Raphael Holzer, Head of Marketing bei Seven.One Entertainment Group Schweiz. (pd/cbe)