Publiziert am 21.10.2025

Bodin.Consulting hat für NewVoice nach 35 Jahren Firmengeschichte die Marken- und Kommunikationsstrategie reflektiert und geschärft. Das Rebranding umfasst ein vereinfachtes Logo-Icon sowie einen Schriftzug in moderner Kombination aus Gross- und Kleinbuchstaben in einem neu definierten NewVoice-Blau. Das bisherige Logo mit dem Schutzschild genügte den digitalen Anforderungen nicht mehr.

Der neue Claim lautet «Automated Protection Worldwide» und fasst drei zentrale Markenelemente zusammen: Automatisierung von Prozessen als Differenzierungsmerkmal, das Tätigkeitsfeld Protection und die internationale Ausrichtung. In digitalen Medien erscheint das Logo animiert. Die Markenarchitektur wurde überarbeitet: Sämtliche Produktemarken treten künftig mit dem Zusatz «by NewVoice» auf.





Die Louvre-Kampagne bildet den Auftakt zur Weiterentwicklung der Kommunikation. NewVoice ist ein weltweit tätiger Systemintegrator und Lösungsanbieter in den Bereichen Alarm-, Prozess- und Krisenmanagement. Das Schweizer Unternehmen ist an neun Standorten auf drei Kontinenten vertreten und hat seit der Gründung 1991 mehr als 6000 Systeme weltweit implementiert. Zu den Kunden zählen auch Museen – nur das Louvre bislang noch nicht. (pd/cbe)