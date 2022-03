Jung von Matt Limmat: Lovestory geht in die zweite Runde

Die diesjährige Winterkampagne von Ovomaltine steht ganz im Zeichen der vielen Wintermomente, die man mit Freundinnen und Freunden erleben kann und für die Ovomaltine die Extraportion Energie liefert, um sie noch länger zu geniessen. Die Social-Driven Campaign der Agentur Jung von Matt Limmat, die auch über die Kampagne hinaus den Content auf den Instagram- und TikTok-Channels von Ovomaltine verantwortet, stellt die junge Generation ins Zentrum und beweist auf diesen Kanälen, wieso Winter «à la Ovomaltine» einfach am besten ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Kernstück der diesjährigen Kampagne ist «ein neues Meisterstück» des Freeski-Weltmeisters Andri Ragettli: «Homeoffice schön und gut, das kennen wir bereits. Und auch die Screen-Hintergründe aus Feriendestinationen sind News von gestern», schreibt die Agentur. Aber was, wenn man den Spiess umdrehe und auf der Piste Homeoffice mit einem Wohnzimmer-Hintergrund simuliere? Andri Ragettli findet es raus.



Der Hero-Content auf TikTok erzielte auf Andri Ragettlis Page laut Angaben der Agentur bereits 2,2 Millionen Views und wurde unter anderem vom internationalen Sport-Instagram-Account @sportscenter mit über 29 Millionen Followers gerepostet. «Auch dieses Jahr konnte ich gemeinsam mit Ovomaltine wieder genau das umsetzen, was mir auch sonst auf Social Media wichtig ist: Content realisieren, der Spass macht, der überrascht und der zeigt, was beim Freeskiing alles möglich ist», wird Ragettli zitiert.

Neben dem Hero Content versorgt Ovomaltine seine Follower auf Instagram und TikTok mit einer ganzen Menge weiterem Winterspass. Sei das die Ovo-Praktikantin Lara, die verschiedene Winteraktivitäten testet, wie zum Beispiel Eisskulpturen-Schnitzen oder den Light Ride in der Lenzerheide. Oder diverse Winter-Memes, die auch diejenigen Leute abholen, die dem Winter nicht so viel abgewinnen können. Denn – um im Memejargon zu sprechen – «there are two types of people». «Aber alle lieben sie Ovomaltine», so Jung von Matt Limmat.

Verantwortlich bei Ovomaltine: Sarah Baur (Brand Managerin Ovomaltine), Sara Stoller (Absolventin Digital Marketing), Fabian Siegenthaler (Digital Media Producer), Simon Schiess (Senior Brand Manager Ovomaltine), Christof Stulz (Marketing Manager Ovomaltine); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Jonas Bayona (Creative Direction), Linus Konetschnig (Text), Lara Zehnder (Social Creation), Adam Keel, Lars Näpflin (Social Video Production), Andrea Schütz, Valérie Gantenbein (Beratung), Christoph Kinsperger (Executive Direction); verantwortlich bei Jung von Matt Impact: Ladina Baumann (Media Strategy), Gabriela Oetliker (Digital Marketing). (pd/cbe)