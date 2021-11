Farner: LSA lanciert «The Perfect Match»

Die perfekte Agentur finden – eine zentrale Aufgabe, die sowohl Auftraggeber als auch Agenturen regelmässig beschäftigt. Der Markt verändert sich radikal, doch bei der Auswahl einer geeigneten Agentur setzen Unternehmen nach wie vor auf alte Muster. Dabei könnten sich alle an alternativen Auswahlverfahren orientieren, die einen stärkeren Fokus auf den kulturellen Fit, die Haltung und Arbeitsweise legen.



Wie man einen perfekten Partner findet und wie die Zusammenarbeit erfolgreich bleibt, zeigt jetzt der LSA im neuen Branded-Content-Format «The Perfect Match», wie Farner in einer Mitteilung schreibt. In kurzweiligen Videos, inspiriert durch das beliebte Glanz&Gloria-Format «Du oder ich», zeigten echte Matches, wie eine langfristige und starke Agentur-Kunden-Beziehung funktioniert. Und eines werde sofort klar: Zusammenarbeit macht so einfach viel mehr Spass.









Das Branded-Content-Format wird hochkarätig von Catherine Purgly, Geschäftsführerin LSA und Roland Ehrler, Direktor SWA lanciert. Beiden liege das Thema Agenturauswahl sehr am Herzen und sei stets ein wichtiges Traktandum bei ihren regelmässigen Gesprächen, heisst es.

In weiteren Folgen erhalten Zuschauer einen amüsanten Einblick in die Zusammenarbeit zwischen Audi Schweiz und Wunderman Thompson, der Axa und Publicis Zürich sowie Futureworks und der Zürich Versicherung. Weitere Folgen sind bereits in Planung. Übrigens: Wer mehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit erfahren möchte, kann das im neusten LSA-Lookbook 2022 nachlesen.



Verantwortliche LSA: Catherine Purgly, Ilan Olstein; verantwortliche Farner Gruppe:

Philipp Skrabal, Mathias Kröbl, Nina Wick, Bruce Roberts, Ennio Cadau, Roland Szabo, Rebecca Gerritsen, Aleksandar Sofranac; verantwortliche Partner: Filmproduktion: Kuble AG mit Gustavo Salami, Olivia Schiffmann, Felix Schulz, Eveline Birrer; Regie und Schnitt: John Allen AG mit Chris Hanselmann, Yannick Schmucki; Set Produktion: Aroma AG mit Eugen Brunner, Yvonne Eichholzer, Marc Wiederkehr; Fotografie: Tobias Stahel (pd/wid)