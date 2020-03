Moi-Basics: Lukas Frei verkauft jetzt Unterwäsche

Lukas Frei tritt an mit dem Anspruch, «qualitativ hochwertige, schlichte Unterwäsche nachhaltig zu produzieren», wie er in einer Mitteilung schreibt. Bei Moi-Basics gibt es keine Mäschchen, Stickereien, Farben oder Muster. Die erste Kollektion kommt in einem schlichten Schwarz oder Weiss daher und sei aus natürlichem Material gefertigt. Sie umfasst acht Styles. Der Fokus liegt neben dem Design auf Tragkomfort und Passform.

Stoff aus Vorarlberger Buche

Mit Moi-Basics stelle, so heisst es in der Mitteilung, sicher, dass nicht nur die Umwelt sondern auch jede/r an der Produktion Beteiligte mit grösstmöglichem Respekt behandelt werde. Für seine erste Feinripp-Kollektion verwendet Frei einen superfeinen Micro-Modal-Stoff, der im Vorarlberg produziert wird. Dieser werde aus den Fasern lokaler Buchen hergestellt. Das mache Micro-Modal deutlich nachhaltiger als beispielsweise organische Baumwolle, da zur Kultivation weder Bewässerung noch Dünger nötig seien. Der Prozess zur Gewinnung der Buchenzellulose sei zu 100 Prozent CO2-neutral. Ist der Stoff produziert, wird er weniger als 270 km zur Manufaktur am Lago Maggiore transportiert. Die fertigen Produkte würden danach weitere 250 km zu Moi-Basics nach Zürich gefahren, wo der Versand abgewickelt wird.

«Nie ganz glücklich mit dem Angebot»

«Mag sein, dass es bereits genug Unterwäschemarken gibt. Ich selber war trotzdem nie ganz glücklich mit dem Angebot. Ich mag weder grosse Logos noch die Namen anderer Männer auf dem Hüftband. Bei den stilvolleren, zurückhaltenden Marken kommen die Modelle oft etwas gar traditionell daher. Es gibt Unterwäsche, die genau dort zu wenig Halt bietet, wo es ihn eigentlich braucht, abends ausgeleiert ist oder die man permanent spürt», so Frei über seine Geschäftsidee.

Der Werber habe sich im Freundeskreis ausgiebig darüber ausgetauscht und realisiert, dass er mit seinen Ansprüchen «bei Weitem nicht alleine ist».







Lukas Frei war als Art- und Creative Director unter anderem bei McCann Erickson, Jung von Matt/Limmat, Scholz & Friends und Globus tätig. Danach machte er sich als freier Creative Director selbständig und gründete daneben sein Start-up. (pd/eh)