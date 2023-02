Das zentralschweizer Biopharmazeutik- Unternehmen MSD Schweiz (Merck, Sharp & Dohme AG) lanciert eine bildstarke Branding Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Botschaft: Luzern hat nebst den beliebtesten Ausflugszielen auch die attraktivsten Pharmajobs der Schweiz zu bieten.

Auf digitalen Anzeigetafeln an grossen Schweizer Bahnhöfen möchte MSD der Pharmahochburg Basel die Stirn bieten. Kürzlich wurde MSD Schweiz vom unabhängigen Top Employers Institute bereits zum 11. Mal in Folge als «Top Employer» in der Schweiz ausgezeichnet. Diese Position auf dem Arbeitgebermarkt in Verbindung mit der Attraktivität der Zentralschweiz soll nun mittels einer interregionalen Kampagne an die breite Öffentlichkeit getragen werden, wie es weiter heisst.

«Wir möchten mit dieser Kampagne ein Zeichen für die Pharmabranche in der Zentralschweiz setzen. Die Region hat neben attraktiven Jobs viel Charme und auch für die so wichtige Life- Work Balance einiges zu bieten. Das Bewusstsein dafür soll allgemein stärker werden», wird Jean-Blaise Defago, Policy & Communications Director von MSD Schweiz, zitiert.

Mit einem Selfie vor dem Luzerner Wahrzeichen, der Kappelbrücke, will MSD vermitteln, was die Zentralschweizer Stadt nebst Tourismus zu bieten hat. Mit dem Slogan «Luzern ist nicht nur ein Hotspot für Touristen. Sondern auch für Pharma.» wirbt das Biopharmazeutik-Unternehmen nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Region.

Die digitalen Anzeigetafeln an den Bahnhöfen in Zürich HB und Flughafen, Zug, Luzern und Basel strahlen die Kampagne ab 13. Februar morgens zu den Stosszeiten aus.

Luzern bietet der Pharmahochburg die Stirn

Insbesondere mit der Kampagnen-Präsenz am Standort Basel möchte MSD auf sich aufmerksam machen und potenzielle Arbeitnehmende ansprechen. Arbeitsplätze in der Pharmabranche werden nach wie vor stark mit der Stadt Basel in Verbindung gesetzt. Betreffend Quantität sei diese Wahrnehmung sicherlich gerechtfertigt, der attraktivste Arbeitgeber der Branche sitze aber laut Umfrage in der Zentralschweiz.

Vom Lehrling bis zur Top-Führungskraft sollen sich von der Kampagne alle angesprochen fühlen, die eine Karriere in der Pharmabranche verfolgen oder dies in Angriff nehmen wollen. (pd/wid)