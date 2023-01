In ihrer neuen Kampagne holen die Migros und Wirz die günstigen Produkte von M-Budget auf die Bühne – und sprechen preisbewussten Kundinnen und Kunden ein grosses Kompliment aus. In Zeiten von Inflation und Unsicherheit achten viele Menschen auch beim Einkaufen vermehrt aufs Geld, heisst es in der Mitteilung. Trotzdem würde auch bei Produkten des täglichen Bedarfs verständlicherweise niemand auf Qualität verzichten wollen.

Die neue M-Budget-Kampagne wendet sich deshalb mit einer klaren Botschaft an alle preisbewussten Menschen, die beim Kauf von Spülmittel, Orangensaft und Co. weniger auf überinszenierte Werbekampagnen und klangvolle Namen als auf überzeugende Inhalte achten, schreibt Wirz.

«Anders als bei anderen Tiefpreismarken profitiert man bei M-Budget nicht nur vom günstigen Preis. Viele unserer Alltagsprodukte zählen zu den absoluten Lieblingen unserer Kundinnen und Kunden, sind in ihrem Bereich die Topseller und geniessen in der Schweiz regelrechten Kultstatus. Wer M-Budget- Produkte in den Warenkorb legt, kauft also einfach clever ein», wird Marc Zurbrügg, Brand Manager beim MGB, in der Mitteilung zitiert.







Den Beweis dafür tritt M-Budget in der neuen Kampagne konsequent anhand des eigenen Sortiments an. Entsprechend sind die Produkte die Stars auf allen Werbemitteln.

Dazu Lorenz Clormann, verantwortlicher ECD bei Wirz: «M-Budget steht für sympathische Ehrlichkeit und tadellose Qualität ohne unnötiges Drumherum. Diese Eigenschaften widerspiegeln wir auch im gesamten Look der Kampagne, welcher einfach, klar und doch hochwertig umgesetzt wurde.»

Je drei 3D-animierte TV- und Online-Spots präsentieren Salat, Katzenfutter, Zahnpasta und Co. von ihrer besten Seite.

Flankiert werden die Bewegtbildformate von Plakatsujets, Anzeigen, DOOH, Bumper und Display Ads.

Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Nadine Hess (Leiterin Direktion Marketing Kommunikation), Katharina Müller (Bereichsleiterin Brandmanagement), Franziska Coninx (Abteilungsleiterin strategische Eigenmarken), Marc Zurbrügg (Brand Manager), Chloe Monti (Brand Manager), Celina Bernasconi (Projektleiterin Media), Simone Blaser (Senior Projektleiterin Media); verantwortlich bei Wirz Group: Livio Dainese, Lorenz Clormann, Caspar Heuss, Jannic Mascello, Mark Stahel, Adrian Busse, Elena Gabriel, Nico Schläpfer, Vanessa Lehmann-Spallek, Laura Schädler, Fabienne Hug, Erasmo Palomba, Nadja Kilchhofer, Thomas Peller, Yussef Serrat, Karin Gartmann, Robin Schuler; verantwortlich Produktion: Analog/Digital (Production Company); Abra.network (Animation/CGI); Jingle Jungle (Vertonung), Federico Bettini (Musik); Lorenz Cugini (Fotografie); Lorenz Wahl (Bildbearbeitung); verantwortlich für Media: Dynamo Team der Dentsu Switzerland AG. (pd/wid)