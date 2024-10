Publiziert am 31.10.2024

Manor lanciert die diesjährige Weihnachtskampagne mit der Schweizer Olympiasiegerin Wendy Holdener. Die Warenhausgruppe ist laut einer Mitteilung «stolz, Wendy Holdener bei der diesjährigen Weihnachtskampagne mit an Bord zu haben». Sie verkörpere Werte wie Leidenschaft, Swissness, Authentizität und Bodenständigkeit.

Die Skirennfahrerin stellt im Rahmen der Kampagne persönliche Geschenkempfehlungen aus dem Manor-Sortiment vor. «Der Weihnachtseinkauf bei Manor ist eine Erinnerung, die ich mit der Adventszeit und meiner Kindheit verknüpfe», wird Holdener zitiert. Diese Tradition habe sie beibehalten.

Die Kampagne startet Freitag in allen Manor-Filialen. Das Warenhaus bietet nach eigenen Angaben Geschenke in verschiedenen Preiskategorien an. Das Unternehmen will damit Kundinnen und Kunden bei den Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit unterstützen. (pd/cbe)