TBWA\Zürich: Malbuner macht andere neidisch

«Mal besser: Malbuner». Was Claim und Marke zugrunde liegt, hat die Agentur nun extrahiert und in unterhaltsame Spots verwandelt. Unter dem Kampagnen-Satz «Macht neidisch» stehen Momente im Zentrum, in denen man einfach Lust verspürt auf ein feines Scheibchen Kräuterspeck oder etwas Landrauchschinken. Dies sind laut einer Mitteilung «Momente, in denen man neidisch ist auf alle, die gerade ein feines Stück Charcuterie geniessen». Besonders dann, wenn auf dem eigenen Teller überkandidelte Apérohäppchen in hippen Galerien, Sportlergels bei der Alpenradfahrt oder ganz und gar Undefinierbares am Elternabend angeboten werden.

Insgesamt sieben Spots inszenieren genau diese Momente. «Und sogar im Appenzell geniessen die Menschen feine Charcuterie aus dem Hause Malbuner», heisst es weiter.



Die von Regisseur Felipe Ascacibar humorvoll inszenierte Serie lebt sowohl von der Vielfalt der Storys und dem amüsanten Cast, als auch vom schwelgerischen Soundtrack, in der immer andere Geschichten wiederkennbar erzählt werden.

Zu sehen sind die Filme seit Anfang Monat online und seit Montag auch im TV.

Verantwortlich bei Malbuner: Philipp Ospelt, Marc Engelhard (Marketing); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Michael Kathe, Maude Mahrer, Severin Miszkiewicz (Kreation), Lukas Diem, Julia Lenauer (Strategie), Karin Schweizer (Beratung), Fabrice Studer, Karl Hofmann (ViDo), Stephan Sliwensky (Media), Iva Bozovic (PR), Michelle Steinauer, Anna Lena Delli Santi (TBWA\Buzz); verantwortlich bei Shining Film: Caroline Braun, Leonardo Sanfilippo (Executive Producer), Felipe Ascacibar (Director), Timon Schäppi (DOP), Christos Dervenis (Line Producer), Antonia Grosse (Production Coordinator), Laurin Biersack (Editor), Supreme Music (Music), DubDub Studios (Audio Post), Lukas Kärcher (Postproducer). (pd/cbe)