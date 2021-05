2C Communication: Mama hat Superkräfte

Die diesjährige Stillkampagne richtet sich in erster Linie an berufstätige Mütter, die ihr Baby nach dem Mutterschaftsurlaub weiterstillen möchten. Mit ausführlichen Informationen und Tipps wird Unterstützung beim Wiedereinstieg am Arbeitsort geboten und aufgezeigt, wie der anspruchsvolle Alltag mit Stillen, Familie und Beruf unter einen Hut gebracht werden kann. Die Stillkampagne hat zudem das Ziel, Arbeitgeber für die Bedürfnisse stillender Mütter zu sensibilisieren, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst.

Müttern, die sich entscheiden, während der Stillzeit wieder ins Berufsleben zurückzukehren, hilft eine sorgfältige Planung, um diesen Schritt zu vereinfachen. Der Neuanfang am Arbeitsort verlangt Flexibilität, Kreativität und wohl auch eine gehörige Portion Improvisationstalent. Erfolgreiches Stillen hängt nicht nur von der Mutter alleine ab, sondern von ihrem ganzen Umfeld.







Es ist wichtig, sich bereits vor dem Wiedereinstieg zu überlegen, wie das Stillen im Alltag integriert werden kann. Wichtig ist auch die Unterstützung des Arbeitgebers und der Arbeitskollegen, damit die Mütter Pausen einlegen können, um zu Stillen oder abzupumpen. Wie die Dauer und Anzahl Stillpausen im Arbeitsrecht geregelt sind, finden Sie auf der Projektwebsite.

Der perfekte Start ins Leben

Viele Familien sind sich heute bewusst, dass sie ihrem Kind die bestmögliche Nahrung geben, wenn Babys in den ersten sechs Monaten ausschliesslich gestillt werden. Muttermilch ist ein wahres Wunder der Natur. Sie enthält alle wichtigen Nährstoffe, welche das Baby für seine optimale Entwicklung braucht, denn Muttermilch stärkt das Immunsystem des Neugeborenen und kann es vor Infektionen, Allergien und vielen weiteren Krankheiten schützen.

Auch für die Mutter bietet Stillen viele Vorteile. Es ist praktisch, denn Muttermilch ist jederzeit und überall in der richtigen Menge zum Füttern bereit. Zudem fördern die Still-Hormone die Rückbildung der Gebärmutter und helfen, die Schwangerschaftspfunde schneller zu verlieren.

Hebammen, Stillberaterinnen, Mütterberaterinnen sowie KinderärztInnen empfehlen gemäss den Richtlinien der Weltgesundheits-Organisation (WHO) sechs Monate ausschliessliches Stillen. Auf der Website sind viele Informationen und wertvolle Tipps zu finden, wie Stillen und Arbeiten vereinbar und was die Rechte von stillenden Müttern sind.

Still–Zmorgä

Im Rahmen der Stillkampagne findet am Mittwoch, 9. Juni 2021 von 8 bis 10:30 Uhr im Haus Hiltl an der Sihlstrasse 28 in Zürich das nächste Still-Zmorgä statt. Stillende Mütter kommen in den Genuss eines gesunden Frühstücksbuffets und erhalten viele tolle Geschenke für Mutter und Baby. Professionelle Stillberaterinnen beantworten alle Fragen rund ums Stillen und geben den jungen Müttern viele wertvolle Tipps mit auf den Weg. Auch werdende Mütter sind herzlich willkommen

Anmeldung und alle Infos hier.

Hintergrundinformation

Am 10. Mai 2021 ist die Stillkampagne mit dem Sujet «Mama hat Superkräfte» gestartet. Mit Inseraten, Flyer, Online-Banners und Blogs werden die zahlreichen Vorteile des Stillens einer breiten Öffentlichkeit aufgezeigt und Unterstützung geboten, wenn Mütter bei der Wiederaufnahme der Berufstätigkeit weiterstillen möchten. Auf der Homepage www.stillkampagne.ch erhalten frisch-gebackene und werdende Mütter viele wertvolle Ratschläge zum Thema Stillen. Spezifische Fragen werden unter educationmch@medela.ch beantwortet.

Die Kampagne wird von 2C Communication in enger Zusammenarbeit mit Medela, einer führenden Herstellerin von Milchpumpen, Still- und Babycare Produkten, realisiert. Medela betreibt zudem in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Fachspezialisten und Universitäten Grundlagenforschung bezüglich Muttermilch. Co-Sponsor ist die Kranken- und Unfallversicherung SWICA, welche vom präventiven Nutzen des Stillens überzeugt ist und dies auch mit einem Stillgeld unterstützt. (pd/lol)