Sterneköche gegen Food Waste

Mit einer Kampagne setzt Too Good To Go mit drei Sterneköchen ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung.

Mit der Kampagne «Chefs against food waste» für Too Good To Go zeigt die Agentur, wie sich überschüssiges Essen in der Sterneküche vermeiden lässt. Schweiz Tourismus unterstützt die Kampagne im Rahmen der Nachhaltigkeitsbewegung Swisstainable.