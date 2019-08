Ruf Lanz

Jeder VBZ-Fahrgast ist ein bisschen Greta

Mit den neuen Sujets will der Zürcher ÖV-Betrieb zeigen, wie umweltschonend 720'000 Passagiere täglich reisen. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg soll nächste Woche in die Schweiz kommen und am Klimagipfel «Smile for Future» eine Rede halten.