Saatchi & Saatchi: Marco Dettling wird Agency Director

Marco Dettling wird Agency Director von Saatchi & Saatchi in Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. Dettling freue sich auf ein gut eingespieltes und eingeschworenes Team, welches zu Kunden langjährige und partnerschaftliche Beziehungen pflege. Saatchi & Saatchi sei eine kleine, agile Kreativagentur. «Nothing is impossible» heisse für ihn, kommunikativ neue Wege zu sehen und zu gehen, um Marken mit Momenten zu verbinden, die im Leben der Menschen eine Rolle spielen würden.

Dettling hat laut Mitteilung über 20 Jahre Werbeerfahrung im In- und Ausland. Das Werbehandwerk hat er von der Pike auf gelernt, auf Kunden- und Agenturseite. Er wirkte zuletzt bei Jung von Matt/Limmat, bevor er ans Zürcher Bellevue wechselte. «Auf globalen Brands – sowie kleinen und feinen Kunden – hat er sich zum Markenexperten entwickelt. Sich selber bezeichnet er als unkonventionellen Denker mit strategischer Kreativität», heisst es weiter.

Zudem habe die Gruppe in den letzten Monaten intensiv an der Integration von Notch Interactive gearbeitet. Die nahtlose Zusammenarbeit von digitalen Spezialisten mit dem angestammten Team bei Saatchi & Saatchi sei für Dettling zentral. (pd/cbe)