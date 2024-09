Publiziert am 10.09.2024

In einem Monat startet in St. Gallen die Olma. Die Messe für Landwirtschaft und Ernährung setzt in diesem Jahr in der Kommunikation auf «typische Olma-Momente», wie die verantwortliche Agentur Die Gestalter Mitte Juli mitteilte (persoenlich.com berichtete). Die Sujets der Kampagne sollen die «echte Olma-Kultur» visualisieren.



Wie sich nun zeigt: Als Gesicht für solche «Olma-Momente» ist dieses Jahr unter anderem Maria Victoria Haas auf einem der Werbeplakate zu sehen. Die freie Journalistin und Moderatorin führt regelmässig durch Branchenevents, wie gerade kürzlich beim Swiss Radio Day. Auch der Medienkongress SwissMediaForum in Luzern wird jeweils von Haas moderiert. Ihr Werbesujet dient sogar als Cover für das diesjährige Olma-Booklet.



Das Bild von Maria Victoria Haas in einer traditionellen Tracht stammt vom Tag der Schweizer Volkskultur, den die Journalistin im Dreijahresrythmus moderiert, wie sie auf Social Media schreibt. Die Olma-Verantwortlichen hätten Haas vorab angefragt, ob sie das Bild im Rahmen der Werbekampagne verwenden dürfen.

«Ich habe ihnen in einer Einverständniserklärung die Erlaubnis dazu erteilt, dachte aber, dass es vielleicht irgendwo klein zu sehen sein würde», sagt Haas gegenüber persoenlich.com. Sie sei sehr überrascht gewesen, dies im positiven Sinn, dass das Bild so gross eingesetzt werde. (wid)