Frank Bodin: Marken sollen Werbung auf TikTok und co. vermeiden

Cannes Lions 24

Erstes Edelmetall für die Schweiz

Guter Start: Eine Arbeit von Farner für Greenpeace ist am Dienstag mit Bronze ausgezeichnet worden.

Die Werbe-WM in Südfrankreich startet mit einem ersten Erfolg für die Schweiz. Eine Arbeit von Farner für Greenpeace wurde am Dienstag mit Bronze ausgezeichnet. Am Mittwoch könnten weitere Löwen hinzukommen.