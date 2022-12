Eurobest

Ruf Lanz gewinnt drei Mal Bronze

Die Welti-Furrer-Kampagne der Agentur ist beim europäischen Award mehrfach ausgezeichnet worden.

Die Welti-Furrer-Kampagne «When Art has to move» ist am europäischen Award mehrfach prämiert worden. Die Agentur Ruf Lanz holt sich damit eine weitere internationale Auszeichnung für die Arbeit für den Kunstlogistik-Dienst.