Medienart: Martin Kurzbein wird Creative Consultant

Martin Kurzbein ist ab sofort Creative Consultant bei Medienart. Der 56-jährige Visuelle Gestalter ist seit Januar 2019 Art Director bei Medienart und verantwortet den optischen Auftritt der Publikation Le Menu sowie diverser anderer PR-Publikationen im Food-, Lifestyle- und Technikbereich. Auch digitale Projekte der Medienart tragen seine Handschrift.

Martin Kurzbein hat langjährige Erfahrung im Zeitschriftenbereich und in der Werbung. Er arbeitete als Art Director für verschiedene Kommunikationsagenturen und für das Migros Food-Magazin Saisonküche. In der Werbung betreute er Kunden wie Camille Bloch, Franke Coffee Systems, Emmi, McOptic, PKZ, Navyboot, Rausch, Beldona und Annabelle. «Sein ästhetisches Empfinden, sein Gespür für die Zielgruppenbedürfnisse und sein konzeptionell-analytisches Denken, gehen weit über die Anforderungen an einen klassischen Art Director hinaus. Mit diesem Knowhow bringt er die gesamte Medienart-Gruppe voran», sagt Valentin Kälin, Mitinhaber von Medienart, laut Mitteilung. (pd/mj)