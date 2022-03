Publicis Sapient: Matthias Schmidt-Pfitzner verpflichtet

In seiner Rolle verantwortet Matthias Schmidt-Pfitzner die Leitung der Industry-, Capability- und Corporate-Teams in der DACH-Region, wie es in einer Mitteilung heisst. Seine Aufgabe ist es, das Business Development und Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und die Position von Publicis Sapient als Partner für die digitale Business Transformation zu stärken. Schmidt-Pfitzner wird eng mit dem globalen Führungsteam der Beratung zusammenarbeiten und die Allianzen mit Technologiepartnern ausbauen. Ausserdem werde er die Zusammenarbeit innerhalb der Muttergesellschaft Publicis Groupe weiter forcieren, um unter dem Dach von «The Power of One» der Gruppe «herausragende Ergebnisse» für die Kunden sicherzustellen.

«Matthias Schmidt-Pfitzner hat einen aussergewöhnlichen Hintergrund als Führungskraft und bringt umfassende branchenübergreifende Erfahrung in der digitalen Business Transformation mit. Er wird unsere Teams in der DACH-Region stärken und unseren Kunden durch die Kombination unserer Speed-Fähigkeiten – Strategy, Product, Experience, Engineering und Data – dabei helfen, im digitalen Bereich führend zu sein», lässt sich Nigel Vaz, CEO von Publicis Sapient, in der Mitteilung zitieren: «Seine Ernennung unterstreicht unser Commitment zu weiterem starkem Wachstum in den DACH-Ländern.»

«Ich freue mich sehr, Teil des talentierten und ehrgeizigen Teams von Publicis Sapient zu werden. Mit unseren Kompetenzen sowie unserer Erfahrung und Reichweite werden wir die Geschäftsdynamik und das Wachstum in der DACH-Region weiter beschleunigen», wird Matthias Schmidt-Pfitzner zitiert: «Die digitale Business Transformation ist entscheidend für den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden partnerschaftlich dabei, ihr Geschäft nachhaltig für das digitale Zeitalter aufzustellen und ihre entsprechenden Transformationsprozesse voranzutreiben.»

Zuletzt bei McKinsey & Company tätig gewesen

Zu Publicis Sapient kommt Schmidt-Pfitzner von McKinsey & Company, wo er als Partner und im Führungsteam von McKinsey Digital während der letzten fünf Jahre tätig war. Als Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Praxiserfahrung verfügt er über eine «hervorragende Erfolgsbilanz» bei der Implementierung «skalierbarer digitaler Geschäftsmodelle und -prozesse in internationalen Unternehmen». Zu seinen beruflichen Stationen gehören leitende Positionen bei der Deutschen Telekom, King Entertainment, Yahoo!, AltaVista und AOL Europe.

Schmidt-Pfitzner wird an Atul Mehta, Managing Director EMEA, berichten. Susanne Menne, die Publicis Sapient in den vergangenen zwei Jahren als Country & Operations Lead in den DACH-Ländern geführt hat, wird das operative Geschäft in der Region leiten und an Schmidt-Pfitzner berichten. (pd/tim)