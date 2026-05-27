Mig: Maurizio Galassi wird Creative Director

Publiziert am 27.05.2026

In den vergangenen Jahren war Maurizio Galassi für verschiedene Agenturen tätig und zuletzt bei Ammarkt sowie als Freelancer aktiv, heisst es in einer Mitteilung. Seine Arbeit umfasst die Entwicklung und Schärfung von Marken, die über die Region hinaus Bekanntheit erlangt haben.

Bei der Mig soll er die kreative und strategische Ausrichtung gezielt weiterentwickeln, das multidisziplinäre Team stärken und die Markenentwicklung für Kundschaft vorantreiben. Den Ausschlag für den Wechsel gab laut Galassi die Haltung der Agentur, die den Menschen konsequent in den Mittelpunkt stelle. (pd/spo)