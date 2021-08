Publicis / Axa: Max der Dachs neupositioniert

Seit zwölf Jahren setzt die Stiftung für Prävention der Axa den Sympathieträger «Max der Dachs» ein, um die Sicherheit von Kindern im Strassenverkehr zu fördern. Damit Max auch in Zukunft seine wichtige Aufgabe erfüllen kann, haben die Axa und Publicis Zürich die Animationsfigur und ihren Einsatz den Ansprüchen der Zielgruppen in der heutigen Social-Media-Zeit angepasst.







In Zusammenarbeit mit dem Medienproduktionsstudio Sehsucht ist Max mithilfe neuster CGI-Technologien lebensechter und zeitgemässer geworden und kann mehr menschliche Emotionen zeigen. So heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.





In den Videos bewegt sich Max der Dachs in realen Umfeldern und interagiert mit Schulkindern. Seine progressive Persönlichkeit und sein Charakter passen zur Axa. Er spielt nicht den Lehrer, sondern ist ein guter Freund und ein Vorbild.

Der Kampagnen-Claim «Mach’s wie Max» entspricht ganz dem Axa Markenversprechen «Know You Can», denn Max vermittelt Kindern das Selbstvertrauen, den Schulweg selbständig und sicher meistern zu können. Dazu wurden drei für die Sicherheit besonders relevante Situationen ausgewählt: das richtige Verhalten auf dem Trottoir, das Warten am Strassenrand und das Überqueren von Strassen mit und ohne Verkehrsinseln.





Die Kampagne startet rechtzeitig zum kommenden Schulbeginn. Der Schwerpunkt liegt auf den Videos in verschiedenen Längen für Social Media und für die Website der Stiftung für Prävention der Axa.

Zusätzlich gibt es Plakate für Kinder und Erwachsene, wobei erstere auch speziell in Augenhöhe der Kinder an Kandelabern ausgehängt werden. Für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen auf Trottoirs und vor Fussgängerstreifen gesprayte Pfotenspuren von Max, die auf neue, aussergewöhnliche Weise den sicheren Weg und die Regel «Warte, luege, lose, laufe» markieren.















