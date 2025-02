Publiziert am 18.02.2025

Die Werbeagentur TBWA\Zürich hat für McDonald's eine neue Plattform entwickelt, die sich auf Familien mit Kindern fokussiert. Unter dem Claim «Wo Kinder Kinder sein können» startete am Montag eine entsprechende Kampagne.

Im Zentrum steht die Botschaft, dass McDonald's ein Ort ist, an dem Kinder sich nicht an die üblichen Restaurant-Konventionen halten müssen. Die Kampagne zeigt dies in einem Werbespot sowie in Print- und Bannersujets.

Die Print- und Bannersujets spielen damit, dass Kinder die englischen Produktnamen oft noch nicht korrekt aussprechen können – diese Versprecher werden in der Kampagne als Headlines eingesetzt.

Die Kampagne umfasst neben klassischen Werbeformen auch Online-, Social-Media- und Point-of-Purchase-Massnahmen. (pd/cbe)