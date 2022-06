Cannes Lions 2022

Jean-Francois Pathy in die Jury berufen

Jean-Francois Pathy in die Jury berufen

Auch der Marketing Direktor der Fifa entscheidet am Kreativfestival in Cannes in der Awarding Jury mit.

Auch der Marketing Direktor der Fifa entscheidet am Kreativfestival in Cannes in der Awarding Jury mit.