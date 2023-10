Das Meer ist ein faszinierendes Ökosystem – und existenziell wichtig: Unter anderem produzieren die Ozeane die Hälfte unserer Atemluft. Wer atmet – und das tun wir alle rund 23'000 Mal pro Tag – muss sich für das Überleben der Meere interessieren. Mit diesem universellen Insight und einer integrierten Kampagne sensibilisiert Greenpeace Schweiz eine neue Zielgruppe für den Meeresschutz.

Nach rund 20 Jahren Engagement hat Greenpeace im März 2023 erreicht, dass die Uno einen Ozeanvertrag verabschiedet hat. Der Vertrag schützt Teile der Meere vor Überfischung und Verschmutzung. Die Kampagne von Greenpeace Schweiz kommuniziert diese historische Chance mit einer Botschaft, die niemanden kalt lässt: «Wer atmet, braucht das Meer» – die einfache wie eindrückliche Message wird auf sämtlichen relevanten Kanälen kommuniziert.

Für den TVC und Radiospots nutzt Farner auch das akustische Potenzial des Konzepts und verlost als aktivierendes Highlight Ferien an der «Schweizer Meeresluft». Die zweisprachige Kampagne ist ab Ende Oktober 2023 als DOOH, im TV, als Wochenserie auf Radio 1 sowie auf verschiedenen Onlinekanälen zu sehen und hören, so die Agentur in einer Mitteilung.

