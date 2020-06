Mit der Zusammenlegung von coop@home und Mondovino auf der neuen Einkaufsplattform coop.ch setzt Coop die Konsolidierung ihrer Omni-Channel-Strategie auf einer zentralen Plattform konsequent fort (persoenlich.com berichtete).



«Wir liefern mit coop.ch und der neuen dazugehörenden App unseren Kundinnen und Kunden ein vollständig überabeitetes digitales Einkaufserlebnis», wird Philippe Huwyler, Leiter coop.ch, in einer Mitteilung zitiert. «Neben unseren Angeboten, von Lebensmitteln über Wein bis hin zu Rezepten, werden auch fortlaufend sämtliche digitalen Services, welche neben dem digitalen auch das stationäre Einkaufserlebnis unterstützen, an einem zentralen Ort gebündelt.»

Die Kampagne von Iundf MT greift die spezifischen Vorteile des Omni-Channel-Angebots, wie beispielsweise die Online-Überprüfung der Filialverfügbarkeit, Same Day Delivery oder der digitale Einkaufszettel, sowohl inhaltlich als auch visuell auf und setzt diese gezielt in den Vordergrund. «Ziel der Kampagne ist aufzuzeigen, dass coop.ch mehr als ‹nur› ein sehr guter Online-Supermarkt ist. Es geht um die Verschmelzung des digitalen und des stationären Geschäfts in ein echtes Omni-Channel-Erlebnis», so Urs Blickenstorfer, CEO und Inhaber von Iundf MT.

Bei der Konzipierung der Kampagne stand jeweils die zielgruppenspezifische Ausspielung der jeweils relevantesten Features im Zentrum: Sprich je nach Segment und Werbeumfeld werden die Sujets mit unterschiedlichen Features gezeigt, das heisst die Copy ist nicht fix einem der neun Sujets zugeteilt, sondern kann dynamisch kombiniert werden. Die nationale Kampagne bestehend aus neun verschiedenen Sujets wurde am 17. Juni gelaunched.

Verantwortlich bei Coop: Adrian Steiger, Raffaele Sutter, Marc Weber, Rachel Hess; verantwortlich bei Iundf Marketing Technology: Urs Blickenstorfer, Fotografie/Film: Per Kasch. (pd/cbe)