Rob Nicolas: Mehr als eine Autobahnraststätte

Heidiland Tourismus spielt in seiner neuen Social-Media-Aktion bewusst mit gängigen Klischees. Etwa, dass die Marke «Heidiland» häufig mit der gleichnamigen bekannten «Marché»-Raststätte in Verbindung gebracht wird. Mit einem Augenzwinkern zeigt Heidiland Tourismus auf, dass die gleichnamige Freizeitregion links und rechts der Autobahn aber noch viel mehr zu bieten hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mehr als du denkst» bringe die Kernbotschaft auf den Punkt und betone die unerwartete touristische Vielfalt der Region zwischen Walensee, dem Sarganserland und der Bündner Herrschaft. Heidiland Tourismus nutzt die Kampagne, um sich zum Start der Herbstsaison im deutschsprachigen Heimmarkt noch stärker als abwechslungsreiche Ferien- und Freizeitregion zu positionieren.

In 60 Sekunden durch die Destination

Neben dem Hauptvideo werden in den nächsten Wochen auch zwei weitere Kurzvideos zu den beiden Kernthemen «Genuss» und «Bike» auf verschiedenen Social-Media-Kanälen ausgespielt, wie es weiter heisst. Gerade im Genuss- und Bike-Bereich habe die Destination gemeinsam mit zahlreichen Partnerbetrieben in den letzten Jahren viel in die Entwicklung neuer Angebote investiert.

Heidiland Tourismus setze bei ihrer Kommunikation ganz bewusst auf Videos, die auf Social Media immer wichtiger werden. «Dank diesem Format schaffen wir es heute in nur knapp 60 Sekunden zu erzählen, wer wir sind, für was wir stehen und wie überraschend vielseitig unser Angebot ist», wird Adrian Pfiffner, Leiter Content Management bei Heidiland, in der Mitteilung zitiert. Umgesetzt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Digital-Marketing-Agentur Rob Nicolas (Chur/Zürich). (pd/cbe)