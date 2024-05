Jung von Matt Limmat: Mehr als eine Schadensskizze für Nemo

Publiziert am 21.05.2024

Alle haben es noch in Erinnerung: Nach dem Eurovision-Sieg letzte Woche in Malmö stellt Nemo die überreichte Glastrophäe ab. Der fragile Gegenstand zerbricht aber auf der Stelle. Die Szene wird umgehend zu einer Schadenskizze der Mobiliar verarbeitet.

Schon am Montagmorgen tauschen sich die Mobiliar und Jung von Matt Limmat aus, und die Schadenskizze «Broke the code trophy» wird gegen Mittag auf den Social-Media-Kanälen der Mobiliar geschaltet, schreibt die Zürcher Agentur in einer Mitteilung. Ein News-Jacking, das nicht nur die Userinnen und User, sondern auch die Medien amüsiert. Und auch Nemo. Denn Nemo repostet am Donnerstag, 16. Mai, die Schadenskizze in den Stories mit den legendären Worten: «Liebe Mobiliar …»

Und die Mobiliar reagiert so, wie es im Claim heisst: «Was immer kommt – wir helfen rasch und unkompliziert». Innerhalb von zwölf Stunden kreiert sie eine tatsächlich einmalige und personalisierte Versicherung für Nemos ESC-Trophäe und überreicht sie noch am vergangenen Freitag. Diese kann somit künftig so oft in die Brüche gehen wie sie will, und ist ab sofort bei der Mobiliar versichert.









Wolfgang Bark, Managing Creative Director von Jung von Matt Limmat: «Wer ein Momentum nutzen will, muss sich sputen. Und das kann nur gelingen, wenn alle Partnerinnen und Partner das Potential einer Idee erkennen und diese gemeinsam umsetzen.» (pd/spo)