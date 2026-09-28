Dear Creative: Mehr als Uniformen und Fahzeuge

Publiziert am 28.09.2026

Die Kantonspolizei Basel-Stadt sucht mit einer neuen Kampagne Polizistinnen und Polizisten sowie Sicherheitsassistentinnen und Sicherheitsassistenten. Unter dem Titel «Es braucht dich» läuft sie seit einer Woche. Die strategische und kreative Leitidee stammt von der Agentur Dear Creative, die sich gemäss Mitteilung in einem Pitchverfahren durchgesetzt hat.

Die Kampagne arbeitet mit kurzen Botschaften wie «Sicherheit. Braucht dich.», «Respekt. Braucht dich.» oder «Verantwortung. Braucht dich.». Sie richtet sich an Personen, die im Beruf Verantwortung übernehmen und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten möchten. Statt Uniformen, Fahrzeugen oder spektakulären Einsätzen stehen laut Dear Creative die Menschen hinter der Kantonspolizei im Zentrum.

Echte Mitarbeitende auf den Sujets

Auf den Sujets sind Mitarbeitende der Kantonspolizei Basel-Stadt zu sehen. Sie würden nicht als Heldinnen und Helden inszeniert, sondern in ihrem Arbeitsalltag gezeigt, etwa im Team oder bei der Lösung von Konflikten. Fotografiert hat der Basler Fotograf Kostas Maros. Die Werte der Kantonspolizei – Verantwortung, Integrität, Verlässlichkeit, Fairness und Respekt – fliessen laut Mitteilung in die Sprach- und Bildwelt der Kampagne ein.

Adrian Plachesi, Leiter der Abteilung Kommunikation der Kantonspolizei Basel-Stadt, sagt, mit der Kampagne wolle man zeigen, was Polizeiarbeit im Kern ausmache: Menschen, die Verantwortung für andere übernähmen und mit ihrem täglichen Einsatz einen Beitrag für Basel leisteten. Der Slogan bringe diesen Anspruch auf den Punkt und mache sichtbar, wofür die Kantonspolizei als Arbeitgeberin stehe.

Nach Angaben von Dear Creative ist die Leitidee als Baukasten angelegt. Begriffe, Mitarbeitende, Berufsbilder und Situationen lassen sich demnach neu kombinieren. Damit könne die Kampagne künftig auch auf weitere Rollen und Zielgruppen ausgeweitet werden.

Zum Start läuft die Kampagne mit grossflächigen Print- und ePanel-Sujets in Basel, der Nordwestschweiz und weiteren ausgewählten Kantonen. Vorgesehen ist zudem der Einsatz in Out-of-Home, digitalen und Social-Media-Formaten sowie in Video und Performance-Kommunikation. (pd/spo)