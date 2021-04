Die vor kurzem gegründete Video-Unit der TBWA\Zürich hat für die junge Camping-Plattform gocamping.ch einen Animationsfilm produziert. Nach dem Ansatz «kostengünstig und effektiv» wurde ein Film für das Start-up produziert, welcher gocamping.ch in einer breiten Zielgruppe bekannt macht und profiliert.



Gocamping.ch ist vor einem Jahr an den Start gegangen und wagt nun den Schritt auch ins benachbarte Ausland, sprich Deutschland. Hierfür wurde eigens der Film vorgesehen, welcher der Plattform über TV und Onlinekanäle zu einer schnellen Bekanntheit verhelfen soll.

Gocamping.ch hat sich in dieser kurzen Zeit «als umfangreichste, detaillierteste und grösste Campingplattform der Schweiz etabliert», wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. Gocamping.ch biete in Zeiten der Digitalisierung «die perfekte Lösung und bringt Camper und Betreiber online zusammen». Die Plattform ermögliche jedem Campingplatz seine Zelt- und Stellplätze schnell, einfach und kostenlos online verfügbar und bei Bedarf buchbar zu machen. (pd/cbe)