Contexta: Mehr erleben, dabei mehr sparen

Publiziert am 19.09.2024

Laut Marktforschung besteht für den öffentlichen Verkehr in der Schweiz bei Freizeitfahrten weiterhin erhebliches Potenzial. In umfassenden Analysen hat die SBB die Bedürfnisse und Beweggründe der Reisenden genau untersucht. Diese Erkenntnisse mündeten in eine neue strategische Ausrichtung der Freizeitvermarktung. Im Zentrum der Kampagne steht die emotionale Inszenierung des Freizeiterlebnisses mit der Bahn.

In fünf emotionalen Werbespots und diversen kürzeren Formaten zeigt die Kampagne, wie unvergessliche Freizeitmomente mit dem öffentlichen Verkehr erlebt werden können. Dabei werden Angebote wie die «Tageskarte für 2», das «Sparbillett», die «Spartageskarte», das «Mitfahrbillett» und spezielle Angebote für Familien in den Vordergrund gerückt, wie die Agentur Contexta in einer Mitteilung schreibt.

Die nationale crossmediale Freizeitkampagne startete Mitte September mit der zeitlich begrenzten Aktion Tageskarte für 2» und wird im TV, OOH und diversen Online-Kanälen ausgespielt. Durch die Kombination aus breiter Reichweite und gezielter Performance-Orientierung stellt die Kampagne sicher, dass die Botschaft sowohl bei einer breiten Öffentlichkeit als auch bei gezielt ausgewählten Zielgruppen ankommt.

Mit dieser Kampagne setzt die SBB laut Mitteilung «ein starkes Zeichen für die Förderung von preiswerten Freizeitreisen in der Schweiz und stärkt die Verbundenheit zum öffentlichen Verkehr». (pd/cbe)