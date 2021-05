Inhalt und Form: Mehr Kick für die Schweiz

Manchmal steht man im Leben vor Herausforderungen, die man alleine nicht zu bewältigen glaubt. Sei es aus mangelndem Selbstvertrauen, aus Angst oder schlicht aus fehlender Energie. Genau in diesen Momenten reicht «El Tony Mate» helfend die Hand. Oder viel eher: den Fuss. Denn in der neuen, von der Zürcher Agentur Inhalt und Form konzipierten Social-Media-Kampagne dreht sich alles um den sprichwörtlichen Tritt in den Hintern.

Unter dem Titel «A Kick When You Need It» zeigt Inhalt und Form in drei unterhaltsamen Social Media Ads den Benefit des gekühlten Mate-Getränks anhand von Alltagssituationen, mit denen sich die meisten von uns identifizieren können. Und ruft die Menschen in einer Promoaktion gleichzeitig dazu auf, antriebslosen Freunden und Bekannten ebenfalls einen Kick zu verteilen, indem sie ihnen ein «El Tony Mate» schenken. Zusätzlich wird die Kampagne laut einer Mitteilung für Mobile und Desktop Display Ads adaptiert und programmatisch ausgespielt.



Übrigens: «Die Kampagne ist das Resultat einer Zusammenarbeit, die aus dem unverhältnismässig hohen ‹El Tony Mate›-Konsum der Agentur entstanden ist. These und Beweisführung zugleich also, dass ‹El Tony Mate› tatsächlich hält, was es verspricht», schreibt Freundliche Grüsse weiter.

Die Kampagne wird im Mai zu sehen sein.

Verantwortlich bei El Tony Mate: Saskia von Moos (Head of Marketing & Product Development), Robin Fischer (Brand & Trade Marketing Manager), Florian Würgler (Head of Sales On Trade & Events); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), Doelkar Monkhar (Beratung), Vasco Bickel (Art Direction), Yannick Lippuner (Text), Mato Bilic (Animation). (pd/cbe)