TBWA\Zürich: Mehr Sauce für die Chicken Nuggets

Publiziert am 10.10.2024

Auf Social Media diskutiert die McDonald’s-Community schon seit Monaten darüber, wie man am meisten Sauce auf sein Chicken McNuggets bekommt. Warum? Weil zwar jeder eine andere Lieblingssauce hat, sich aber alle einig sind, dass man davon immer zu wenig hat. Die Fans präsentieren sich gegenseitig ihre Hacks. Dippen? Squeezen? Sauce und Nuggets in Box füllen und das Ganze schütteln?

«Wir haben den Fans zugehört und geben ihnen jetzt das, was sie wollen – und zwar die Menge an Sauce, die ihre Chicken McNuggets verdienen», wird Jessica Dumoulin, Marketing Consultant von McDonald’s Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert.

Am 8. Oktober startete das McDonald’s-Saucenfestival, bei welchem neben vier neuen Saucen auch die Deeper Dip Sauce lanciert wurde. Diese aber nur in drei Geschmacksrichtungen.

«Nach den Nuggets of Love, freuen wir uns wieder gemeinsam mit McDonald’s eine Antwort in Produktform gefunden zu haben, die aus der Fankultur heraus entstanden ist», meint Manuel Wenzel, Chief Creative Officer bei TBWA\Zürich.

Die Deeper Dip Sauce wird jetzt in diversen Werbemitteln wie Poster, Banner oder TV-Spot den Fans von McDonald’s präsentiert.

Die Chicken McNuggets werden vom langjährigen Partner Ospelt in der Schweiz aus Pouletbrustfleisch hergestellt und knusprig paniert. (pd/nil)