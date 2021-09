Bis anhin galt: Versicherungen helfen erst dann, wenn du bezahlt hast. Das will die laut Mitteilung «grösste digitale Direktversicherung der Schweiz jetzt ändern und öffnet ihre prämierte Smile App für die ganze Schweiz.»

So profitierten neu auch Nicht-Kunden ohne unmittelbares Versicherungsbedürfnis von «attraktiven Kooperationen» und «kostenlosen Services» für einen smarten digitalen Lifestyle. So etwa von einem Neon-Konto mit gratis Startguthaben oder dem im letzten Jahr lancierten Smile Drive Coach. Das Einzige, was man dafür laut Mitteilung tun muss: direkt die App im App Store oder im Google Play Store herunterladen. So ermögliche Smile erstmals auch Nicht-Kunden direkt per App ein End-to-End-Erlebnis und setze damit «neue branchenweite Benchmarks in der Kundeninteraktion» – mit neuer Kommunikation für eine neue Generation Versicherungskunden.

Zum Start der Kampagne «Mehr Smile für alle» steht dabei insbesondere die neue kostenlose Online Shopping-Versicherung im Fokus. Das Besondere: Smile.shopping sichert User der App gratis gegen Schäden und Verlust ihrer Online-Einkäufe ab – und zwar direkt ab dem Moment, in dem die App aufs Mobilgerät geladen ist. Wie gut sich das im Zweifelsfall anfühle, zeigen die Gesichter der Protagonisten der zwei TV-Spots passend zu Smile mit Emojis. Und somit direkt passend zum Lifestyle der Zielgruppe.







Zusätzlich zu den zwei TV-Spots und Online-Bewegtbild kommen für die Kampagne auch Display Ads in reichweitenstarken Umfeldern sowie diverse Social Media-Massnahmen und Performance Ads inklusive Remarketing zum Einsatz.

Die von der Agentur Equipen realisierte Kampagne ist ab sofort entlang des gesamten Funnels in der Deutsch- und Westschweiz im Einsatz.

Verantwortlich bei Smile: Pierangelo Campopiano (CEO), Joséphine Chamoulaud (Head Marketing und E-Commerce), Ivana Gonzalez (Projektleitung Digital Marketing), Jonathan Barreiro (Lead Business Development), Lucrezia Mazzola (Customer Experience Manager); verantwortliche Agentur: Equipe AG; Filmproduktion: Derderler; Media: Equipe AG. (pd/tim)