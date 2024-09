Feinheit: Mehr soziale Sicherheit für Kulturschaffende

Publiziert am 27.09.2024

Kulturschaffende sämtlicher Sparten sind in der Schweiz oft nur ungenügend sozial abgesichert: Lücken in der Altersvorsorge und fehlende Erwerbsausfallentschädigungen sind an der Tagesordnung. Der neu lancierte digitale Ratgeber «Artists Take Action» zeigt Kulturschaffenden auf, wie sie auch in facettenreichen Arbeitsverhältnissen für hinreichende soziale Sicherheit sorgen können, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Auftrag des Vereins «Suisseculture Sociale» hat Feinheit eine umfassende Kampagne in drei Landessprachen zur Bekanntmachung des Ratgebers erarbeitet. Neben der Gesamtkonzeption der Kampagne gehörten Branding, Claims, Flyer, Kleinplakate, Sticker und Social-Media-Inhalte dazu. Darüber hinaus hat Feinheit das Konzept für Videos mit zwölf Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Sparten erstellt.

Die Kampagne wird gezielt an von Kulturschaffenden hochfrequentierten Orten ausgespielt, so werden etwa Plakate und Sticker den relevanten Kulturhäusern in der Schweiz angeboten. Die Inhalte sind damit auch in Garderoben und Backstage-Bereichen sichtbar. Dank der Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden der Kulturschaffenden, die das Projekt massgeblich mittragen, wird das Kampagnenmaterial darüber hinaus auch direkt an die Zielgruppen versandt.

Mit einer Vorkampagne Bedürfnisse evaluiert

Um «Artists Take Action» möglichst gut an den Zielgruppen auszurichten, wurden deren Bedürfnisse im Rahmen einen Vorkampagne erhoben. Carmen Schoder, Partnerin bei Feinheit und zuständige Co-Projektleiterin: «Mit der Vorkampagne konnten wir zahlreiche Kulturschaffende dazu bewegen, ihre drängendsten Fragen zum Thema soziale Sicherheit einzureichen. Diese wertvollen Inputs sind in die Erstellung des digitalen Ratgebers und in die Planung der Hauptkampagne eingeflossen.»

Die Bedürfnisse von Kulturschaffenden kennt Feinheit aber nicht nur aus der Vorkampagne, sondern auch aus eigener Erfahrung bestens. Benedikt Wieland, zuständiger Projektleiter beim Auftraggeber «Suisseculture Sociale», war froh um diese Expertise: «Meine Kontakte bei Feinheit sind nicht nur absolute Kampagnenprofis, einige davon sind nebenberuflich auch selber im Kulturbereich tätig. Von dieser Nähe zum Thema hat die Zusammenarbeit stark profitiert.» (pd/cbe)