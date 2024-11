Publiziert am 06.11.2024

Aldi Suisse setzt 2024 auf ein erweitertes Weihnachtssortiment. Der Detailhändler bietet in der Vorweihnachtszeit über 200 saisonale Produkte an. Die Kampagne zur Sortimentserweiterung wurde von der Agentur Inhalt und Form konzipiert, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Jérôme Meyer, Country Managing Director von Aldi Suisse, sagt: «Unser Weihnachtswunsch ist es, dass alle unsere Kundinnen und Kunden mit ihren Liebsten ein wunschlos glückliches Weihnachtsfest feiern können. Mit unserem erweiterten Weihnachtsangebot zum Aldi-Preis können wir einen Teil dazu beitragen.»

Die Kampagne zeigt in einem TV-Spot ein Mädchen in ihrem vorweihnachtlichen Alltag. Der Film begleitet das Kind bei der Erstellung seines Wunschzettels. Das Mädchen notiert verschiedene Wünsche, bis es seinen endgültigen Weihnachtswunsch findet.

Die Weihnachtskampagne umfasst zwei Keyvisuals, einen Malwettbewerb für Kinder und eine Weihnachts-Losaktion. Bei der Losaktion winken Preise im Gesamtwert von einer Million Franken. Zusätzlich beteiligt sich Aldi Suisse an der Wunschbaumaktion der Caritas.

Die nationale Kampagne startete am Montag im Fernsehen, online, auf Social-Media-Kanälen, Out-of-Home-Medien und am Point of Sale von Aldi Suisse. (pd/cbe)