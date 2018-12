Thjnk Zürich: Mehr Zeit für Dieter Meier in Argentinien

Edelweiss fliegt neu nach Buenos Aires. Erstmals seit Aerolineas Argentinas im Jahr 2005 ihren Betrieb eingestellt hat, wird die Strecke Zürich – Buenos Aires wieder nonstop geflogen. Mit dieser Neuerung erweitert Edelweiss das Langstreckennetz nach Südamerika und fliegt ab sofort zweimal wöchentlich in die argentinische Metropole.

Am 7. November fand der Erstflug statt. Mit an Bord des Airbus A340 war der Unternehmer, Yello-Star und Argentinien-Kenner Dieter Meier sowie eine Crew von Thjnk Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel sei es gewesen, ganz spezielle Filmaufnahmen zu erstellen.

Für viele Argentinien-Liebhaber bedeutet der Nonstop-Flug nach Buenos Aires eine grosse Zeitersparnis. In sechs Spots wird Meier auf seinem Anwesen Estancia Ojo de Agua gezeigt, wie er sich für alles herrlich viel Zeit lässt: Er muht mit seinen Rindern um die Wette, spielt Schach mit und gegen sich selbst oder stimmt seine Gitarren, während ihm ein Polopferd dabei zuschaut.

«Die Tage sind selbstbestimmt und oft wunderbar langweilig. Vieles, was ich als sogenannter Künstler produziere, entsteht aus dieser herrlichen Langeweile», wird Meier in der Mitteilung zitiert.

Die Filme werden auf YouTube, Facebook und Instagram eingesetzt.

