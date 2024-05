Xess: Meisterlich feiern wie die ZSC Lions

Publiziert am 07.05.2024

Für die ZSC Lions AG realisiert Xess Marketing pünktlich zum Meistertitel eine Werbekampagne für die Eventlocations in der Swiss Life Arena, Homebase der ZSC Lions. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die verschiedenen Eventflächen: vom kleinen Boxplay-Raum für zehn Personen mit direktem Blick in die Arena über das Lions Auditorium mit edler Möblierung und Showlicht für 300 Personen, bis zur Arena selbst mit 12'000 Sitzplätzen.

Die Kampagne umfasst Inserate in Tageszeitungen sowie in Special-Interest-Magazinen, ePanels und eBoards, sowie eine breite Onlinepräsenz und macht auf das vielfältige Angebot aufmerksam, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Swiss Life Arena verfügt über 26 Eventräume, welche für Seminare, Events und Kongresse gemietet werden können. (pd/cbe)