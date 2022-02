Leben heisst in Bewegung bleiben – möglichst uneingeschränkt und schmerzfrei. Eine Lebensqualität, die längst nicht für alle selbstverständlich ist. Viele Menschen leiden unter Schulter-, Rücken-, Hüft- oder Knieschmerzen oder sind aufgrund von Fehlbildungen, eines Unfalls oder einer Verletzung in ihrer Freiheit eingeschränkt. So heisst es in einer Mitteilung.

Die am 21. Februar lancierte crossmediale Gesundheitskampagne der Klinik für Orthopädie und Traumatologie des Kantonsspitals Aarau (KSA) richtet sich an das breite Publikum der Region und wartet auf unterschiedlichen Kanälen mit einem breiten Informationsangebot zum Thema Bewegung auf. Sie biete spannende Einblicke in das «umfassende Behandlungsangebot und die breite Expertise der Klinik».

Konzipiert und lanciert wurde die Kampagne von der Abteilung Marketing und Kommunikation des Kantonsspitals Aarau in Zusammenarbeit mit der auf Gesundheitsthemen spezialisierten Agentur Lumina Health und der Klinik für Orthopädie und Traumatologie des KSA.

Claim: «Wir tun etwas gegen Stillstand»

Auf der Themen-Website bewegung.ksa.ch, via Social Media, auf Plakaten und mit Videos sowie im demnächst erscheinenden Magazin würden verschiedene Aspekte im Vordergrund stehen. «Der Claim unserer Kampagne – ‹Wir tun etwas gegen Stillstand› – ist wortwörtlich zu verstehen», lässt sich Dieter Cadosch, Chefarzt und Leiter der Klinik für Orthopädie und Traumatologie, in der Mitteilung zitieren.

Cadosch ergänzt: «Wir verstehen uns als Chirurgen des Bewegungsapparates. Wir möchten mit der Kampagne der breiten Öffentlichkeit unser Leistungsangebot, unsere Expertise und chirurgische Fachkompetenz näherbringen, dies aber durchaus auf unterhaltende Weise. Und wir möchten auch die Menschen zeigen, die hinter diesem Angebot stehen sowie die Patientinnen und Patienten, die wir erfolgreich behandelt haben und denen wir helfen konnten.»

Das gezeigte Spektrum reicht gemäss Mitteilung von der klassischen Orthopädie über die Kinderorthopädie bis hin zur Unfallchirurgie und der Behandlung von Sportverletzungen. Darüber hinaus würden viel Wissenswertes und Unterhaltendes rund um den menschlichen Bewegungsapparat sowie zahlreiche Präventionstipps präsentiert.

Die Kampagne wird aktuell auf unterschiedlichen Kanälen mit fünf «ausdrucksstarken, dynamisch-bewegten» Bildsujets visualisiert, wie es weiter heisst. Sie spreche damit Jung wie Alt gleichermassen an. (pd/tim)