Corpmedia: Meta Hiltebrand schwört auf Gehrig

Publiziert am 04.10.2024

Wer in der Gastronomie arbeitet, will sich nicht mit Mühsamem herumschlagen – ganz besonders nicht mit der Wahl des geeigneten Spülmittels, entsprechend der Wasserhärte. Mit einem CleanPlus-Abo von Gehrig ist dies jedoch Geschichte, wie es in einer Mitteilung heisst. Darum beauftragte die Gastrofirma Gehrig die Storytelling-Agentur Corpmedia mit der Planung und Gestaltung einer neuen Kampagne.

Corpmedia identifizierte Meta Hiltebrand als Idealbesetzung, wie es heisst. Die Köchin, welche als erste Tim Mälzer im Kochduell auf Vox in die Ränge verwies, nehme nämlich kein Blatt vor den Mund und wisse, wovon sie spreche. So produzierte Corpmedia – dank ihres Storyworld-Framework in nur einem Drehtag – eine Kampagne mit 40 Spots, 91 Formatadaptionen sowie 73 Fotos.

«Dank der Modularität und Fülle werden die Erzeugnisse ab heute nicht nur Paid, sondern auch organisch einzeln oder in Kombination ausgespielt, was den Spielspass mit unserem Content noch viel weiter erhöht», so Timo Wäschle, Geschäftsführer und Chief Storytelling Officer von Corpmedia. (pd/cbe)