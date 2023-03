Rosarot: Michael Schmidt wird neuer Kreativchef

Michael Schmidt übernimmt ab April die Leitung der Kreativabteilung in der Zürcher Agentur Rosarot und verstärkt als Creative Director die Geschäftsleitung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit langjähriger Agenturerfahrung als Creative Director bei Agenturen wie Scholz & Friends Berlin und Wirz sowie als CCO bei Kreisvier Communications in Basel, so die Mitteilung, bringt Michael Schmidt einen breiten branchenübergreifenden Erfahrungsschatz mit. Seit 2014 ist er in der Schweiz tätig und arbeitete unter anderem für Kunden wie Ikea, Migros, Mercedes, Coop und Basel Tourismus.

«Es hat direkt gepasst», sagt Michael Schmidt laut Mitteilung über seine Begegnung mit Rosarot. «Wir teilen die gleiche Leidenschaft für gute Kommunikation und Design und gehen mit viel Herzblut an unsere Arbeit heran.»

«Mit Michael erhalten wir einen wertvollen Zuwachs, der unsere Kreation noch weiter stärkt», betont René Karrer, der Gründer der Agentur, in der Mitteilung. «Wir sind stolz auf unser Know-how und die Qualität, die wir heute bieten. Und wir sind all unseren Mitarbeitenden dankbar, die dies ermöglichen.»