Die wegen Corona eingeschränkten Ferien-Optionen treffen besonders auch junge Menschen hart. Das hat die Migros Bank dazu bewogen, mit Actionferien in der Schweiz für ihr Bankangebot Free25 zu werben, denn auch in der Schweiz gibt es schöne Orte zu entdecken.

Die frech und witzig angelegte Kampagne für Free25 verdichtet im Comic-Stil, wie vorteilhaft es ist, ein Konto bei der Migros Bank zu eröffnen. Ein Knopfdruck genüge, und schon habe man ein Gratiskonto und eine Gratiskarte, 4'000 Bargeldbezugsstellen und Vergünstigungen bei der Migros und weiteren Unternehmen. Aber auch die Aussicht auf unvergessliche Ferien in der Schweiz, schreibt die Agentur Rod in einer Mitteilung.





Neu sei auch, dass die Migros Bank den temporeichen Spot (siehe oben) zu Free25 auf TikTok bewirbt, «quasi in unmittelbarer Nähe zur anvisierten Zielgruppe von jungen Menschen unter 25 Jahren», heisst es in der Mitteilung weiter. Dadurch will die Bank in Sachen Kommunikation ihren Pioniergeist beweisen. Spotify, Youtube, Instagram, Snapchat, DOOH, Online Banner, Megaposter seien weitere Werbeplattformen, die die Migros Bank nutzt. Zudem wird die Kampagne mit Beiträgen von Influencern sowie Branded-Videos unterstützt.

Verantwortliche bei Migros Bank: Nicole Koller, Oli Estermann; Clip: Neil Stubbings; Agentur: Rod Kommunikation; Media: ZipMedia GmbH, Picstars AG. (pd/eh)