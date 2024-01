Wer statt zum Cüpli lieber zu etwas Alkoholfreiem greift, erntet oft skeptische Blicke. Dennoch steigen immer mehr Menschen freiwillig auf alkoholfreie Getränkealternativen um. Die Migros macht mit und ermutigt alle, im Rahmen des «Dry January» auf Alkohol zu verzichten, wie die verantwortliche Agentur Wirz in einer Mitteilung schreibt. Dabei lässt sie sich von einem Szene-Barkeeper unterstützen.

Alkoholfreie Getränke haben mit dem Megatrend zum bewussten und gesunden Leben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die Migros unterstützt diese Entwicklung, indem sie ihren Kundinnen und Kunden ein umfangreiches, vielfältiges und hochwertiges Sortiment an alkoholfreien Getränken anbietet, scheibt Wirz. Ganz nach dem Motto: Feine und abwechslungsreiche Getränke – zwar ohne Alkohol, aber mit Geschmack und viel Spass. Dies zeigen vier Werbefilme für TV und Online-Werbung, in denen Trinken «ohne» genauso lustig ist wie «mit».

«Wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich alkoholfreie Alternativen ausprobieren. Diese schmecken nämlich überraschend gut, und man kann damit genauso viel Geselligkeit erleben wie mit den alkoholhaltigen Varianten», wird Giovanna Colucci, Senior-Projektleiterin bei der Migros, zitiert.

Rezepte vom Szene-Barkeeper

Wirz entwickelte zudem die Storylines und Massnahmen für Social- und Influencer-Content: Der Zürcher Szene-Barkeeper Timmey kreierte drei Migros-Mocktails, die in Videos präsentiert werden und die natürlich zu Hause nachgemixt werden können. Zusätzlich animiert eine breite Influencer-Kampagne auf allen gängigen Plattformen zum alkoholfreien Mittrinken im «Dry January». «Im Januar sind die Menschen besonders offen für alkoholfreie Getränke. Die Kampagne startet also genau dann, wenn die guten Vorsätze zum neuen Jahr noch frisch sind», ergänzt Caspar Heuss, ECD bei WIRZ.

Die Kampagne läuft im «Dry January» in der ganzen Schweiz.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Migros (@migros)



Verantwortlich bei Migros: Giovanna Colucci (Campaigning), Simone Blaser, Christian Keller (Media), Thomas Blumer (Social Media); verantwortlich bei Wirz Group: Caspar Heuss, Matthias Fürst, Jan Kempter, Florian Siegrist, David Offermann, Laura Schädler, Nina Riesen, Julia Keller, Erasmo Palomba, Nadja Kilchhofer, Naomi Meran, Tim Lieberherr, Muharem Alagic, Céline Bürgler, Christina Wellnhofer, Giovanni Bucca, Yussef Serrat, Günther Prächt, Robin Schuler; verantwortlich für Produktion: Stories AG (Filmproduktion): Nicola Tröhler (Regie); Nino Michel (Director of Photography); Yves Bollag (Executive Producer), Alexander Wyssling (Producer), Edoardo Moruzzi (Head of Post Production); Wolfang Weigel (Schnitt); Simon Hardegger (Colorgrading); Postoffice, Amsterdam (VFX); Jingle Jungle (Vertonung); Adrian Frutiger und Fabian Sturzenegger (Musik); verantwortlich für Media: Dynamo-Team der Dentsu International Switzerland; verantwortlich für Influencer-Kooperation: Kingfluencers AG. (pd/wid)