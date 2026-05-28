Thjnk Zürich: Migros-Kampagne wird zum Kreativphänomen

Publiziert am 28.05.2026

Das Konzept basiert auf dem spielerischen Kombinieren von Schweizer Ortsnamen mit Produkten – angelehnt an das visuelle Format von Ortsschildern (persoenlich.com berichtete). Unter den Teilnehmenden finden sich Tourismusverbände aus Graubünden, dem Wallis und Schaffhausen sowie Bezahl-Services, Autohändler, Personalberatungen und Druckanbieter. Die beteiligten Marken zitierten die Migros-Kampagne explizit als Inspiration.

Parallel dazu erstellten auch Nutzerinnen und Nutzer der Migros-Community eigene Vorschläge. In der Mitteilung heisst es, die Adaptionen hätten für «beachtliche zusätzliche Earned Media» gesorgt.

Rémy Müller, Leiter Marketing & Kommunikation der Migros, wird in der Mitteilung zitiert: «Dass die Kampagne von so vielen Menschen und Marken aufgenommen und kreativ weitergeführt wird, freut uns enorm. Diese Reaktionen zeigen, wie effektiv wir hier regionale Verankerung mit dem bekannten Migros Humor verbinden konnten.» (pd/cbe)