Thjnk Zürich: Migros-Kampagne wird zum Kreativphänomen

Das Konzept basiert auf dem spielerischen Kombinieren von Schweizer Ortsnamen mit Produkten – angelehnt an das visuelle Format von Ortsschildern (persoenlich.com berichtete). Unter den Teilnehmenden finden sich Tourismusverbände aus Graubünden, dem Wallis und Schaffhausen sowie Bezahl-Services, Autohändler, Personalberatungen und Druckanbieter. Die beteiligten Marken zitierten die Migros-Kampagne explizit als Inspiration.
Parallel dazu erstellten auch Nutzerinnen und Nutzer der Migros-Community eigene Vorschläge. In der Mitteilung heisst es, die Adaptionen hätten für «beachtliche zusätzliche Earned Media» gesorgt.
Rémy Müller, Leiter Marketing & Kommunikation der Migros, wird in der Mitteilung zitiert: «Dass die Kampagne von so vielen Menschen und Marken aufgenommen und kreativ weitergeführt wird, freut uns enorm. Diese Reaktionen zeigen, wie effektiv wir hier regionale Verankerung mit dem bekannten Migros Humor verbinden konnten.» (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Migros: Rémy Müller (Leiter Marketing & Kommunikation), Frédéric Zürcher (Bereichsleiter Campaigning & Sponsoring), Désirée Strassmann (Abteilungsleiterin Campaigning), Bojana Taraba (Projektleitung Campaigning), Zoe Venakis, Graziella Potenza (Social Media Manager), Erasmo Palomba (Creative Producer), Simone Blaser (Leiterin Media), Christian Küng (Migros Fotostudio); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd, Lukas Frischknecht (Creative Direction), Johannes Gorsboth (Text), Alba Dita Rau, Fabian Esslinger (Art Direction), Xenia Marty (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Andrea Häfliger, Claudia Ziltener, Shawna Fitzner (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); externe Partner: VisualEyes (Fotoproduktion), Tina Sturzenegger (Fotografie), Lorenz Wahl (Bildbearbeitung), Detail AG, The Factory.