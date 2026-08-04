Publiziert am 04.08.2026

Die Influencer-Marketing-Agentur House of Influence hat für Migros die Instagram-Kampagne «Tour de Grill» umgesetzt. Neun Creators aus der ganzen Schweiz besuchten dafür gemeinsam mit Familie oder Freunden ausgewählte Grillplätze und zeigten dort das Sommersortiment der Migros. Ergänzend zu den Reels liefen interaktive Storys, in denen die Community aufgerufen war, im «Migros Community-Voting» ihre Lieblings-Grillstelle der Schweiz zu bestimmen; den Gewinnern winkte ein Preis.

Die Beiträge erzielten nach eigenen Angaben zusammen über 400'000 Views, die begleitenden Storys mehr als 100'000 Aufrufe. Die Reels kamen laut Mitteilung auf eine durchschnittliche organische Wiedergabedauer von 14 Sekunden.

Inhaltlich setzten die Creators unterschiedliche Akzente: @alitschiiiii griff humorvoll typisches Verhalten von Vätern beim Grillieren auf, während @swiss_duo und @thetravelingswiss gemeinsame Familienmomente mit ihren Kindern in den Mittelpunkt stellten. @behatceran musste seine ursprüngliche Idee wegen der Feuer- und Grillverbote während der aktuellen Hitzewelle kurzfristig anpassen und setzte stattdessen auf eine Comedy-Umsetzung mit einem Feuer-Symbol auf dem Smartphone.

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«Grillieren kennen wir alle. Und trotzdem verbindet jeder damit etwas anderes: die Schulreise, ein Sommer in der Kindheit oder ein Ausflug mit der Familie oder Freunden. Genau diese ganz persönlichen Erinnerungen wollten wir mit der Kampagne wecken und sie mit dem Migros-Sommer-Sortiment verknüpfen. So wird aus einem Produkt keine Werbung, sondern ein Teil der eigenen Geschichte», so Kerry Stieger, Director of Strategy bei House of Influence.

«Flexibel und engagiert: Hitzewelle hin oder her, die Influencer haben super auf die Aktualitäten reagiert», wird Kim Tran, Social Media Managerin bei der Migros Supermarkt AG, in der Mitteilung zitiert.

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Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden: Bereits im vergangenen Dezember hatte House of Influence für Migros eine Weihnachtskampagne mit neun Influencerinnen umgesetzt (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)