Die Kampagne von House of Influence für die Migros setzt ausschliesslich auf Videoformate und läuft seit Anfang Dezember bis kurz vor Weihnachten. «Ehrlichkeit und Authentizität stehen dabei klar im Zentrum», wird Sharuch Shabbir, Social Media Manager bei der Migros, in einer Mitteilung zitiert.
Die Aktion greift auch den «Grittibänz im Benz»-Song der Migros auf, der viral ging und auf Spotify erschien. Ein TikTok-Video mit Influencerin x.agnes promotet den Track, während Überraschungspakete mit Grittibänz an vier weitere Creatorinnen verschickt wurden.
@x._agnes wärbig für de legenderi @Migros sound?? losed sganze lied jetzt uf spotify ah? musik: grittibänz im benz #grittibenz #schweiz #migros ♬ Grittibenz im Benz - Migros
Weitere Beispiele reichen vom Basteln eines Lebkuchenhauses mit Mailänderli- oder Lebkuchenteig bis hin zu einem Weihnachtsgeschäftsessen einer selbständigen Influencerin direkt in der Migros. Andere Creatorinnen erinnern sich an Traditionen oder ihr erstes Weihnachten im Schnee in der Schweiz.
@norabinki [Werbung] An meinem Firmen-Weihnachtsessen sind alle herzlich willkommen! ? Für gute Stimmung und noch bessere Erinnerungen sorgt die Migros. #MigrosChristmasMemories #MigrosChristmas #Migros #werbig @Migros ♬ original sound - nora
Die 2017 in Zürich gegründete House of Influence betreut Kunden wie Migros, Helvetia oder Swiss bei Influencer-Projekten von Strategie bis Reporting. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Migros: Sharuch Shabbir, Graziella Potenza, Thomas Blumer; verantwortlich bei House of Influence: Kerry Stieger (Gesamtverantwortung), Tanja Herrmann (Strategie).