Wirz: Migros startet vegan ins neue Jahr

Der Januar steht bei der Migros ganz im Zeichen seiner Plant-Based-Eigenmarke «V-Love». Die Botschaft der neuen Kampagne lautet: Egal, wie oft Du Dich plant-based ernährst oder warum Du es machst, V-Love you. Für die Umsetzung ist Wirz zuständig. Dafür hat die Agentur Megaposter, Plakate und digitale Ads entwickelt.

Von Megaposter bis Foodporn-Clip

Eigenwillig und unverkennbar, egal in welchem Kanal: Das schaffe auch die Fortsetzung der Kampagne von V-Love mit vielen verschiedenen Sujets, die seit dem 3. Januar ausgespielt werden, heisst es in der Mitteilung. Neu dazu kämen in diesem Jahr erstmals inspirative Clips mit pflanzenbasierten Rezepten, natürlich aus V-Love-Zutaten, in bester Foodporn-Manier.

Fein statt fancy

Erneut schaffe es die Migros, einen Lifestyle mit Bodenständigkeit und Witz populär zu machen, heisst es weiter. Dazu trage auch das Plant-Based-Sortiment bei, das lieber alltäglich ist als fancy – mit pflanzlichen Alternativen zu Butter und Geschnetzeltem bis zu Gipfeli, Cervelat, Fondue und Cremeschnitte.

