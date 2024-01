Rembrand: Minor wird zum Premium-Schoggistengel

Mit den beiden veganen Innovationen «Minor Almond» und «Minor Dark 60% Cocoa» als Ergänzung zum Original Minor-Riegel hat Maestrani seine Produkt-Range erweitert. Ein neuer Markenauftritt brachte frischen Wind und schuf Awareness bei der Kundschaft.

Nach der intensiven Bewerbung vor allem durch TVC/Youtube und durch grosse Bahnhofs-Samplings der Neuheiten in 2023, zahlt die nun gestartete Kampagne «Der Moment gehört mir» auf die Festigung der Marke ein. Die Emotionalisierung des bewussten Genussmoments steht dabei im Vordergrund, die durch den Claim «Mein Stück Glück» verstärkt wird.





Bei der Kampagne setzt Rembrand weiterhin auf die Strategie «Relevanz durch Nähe» und holt den Konsumenten dort ab, wo er sich im Alltag bewegt. Erreicht wird dies durch über 2000 Plakate in der Deutsch- und Westschweiz sowie in bewegten ePanels. Die neue, erwachsene und geschärfte Markenpositionierung wird in sinnliche, moderne Bilder übersetzt, die den Moment des Sich-Fallenlassens verdeutlichen.



Verantwortlich bei Maestrani: Cordula Glasmacher (Lead Branding & Communications); Verantwortlich bei Rembrand: Andreas Felder (CEO), Jörg Stöckigt (CD), Melanie Koller (Beratung/Projektleitung), Alisa Kuratli (Junior AD), Soraia Simão (Grafik), Eduard Buchmüller (Film-Editing), Anne-Lena Scherrer (Text), Neila Räss (DTP); Full-Service Production: Studio Ignatov, Denis Ignatov & Justus Ulrich. Media: Nathalie Herrmann (Havas Media Zürich). (pd/spo)